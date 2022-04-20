إزالة 15 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية بمحافظة المنيا

/693207/إزالة-15-حالة-تعد-على-الأراضي-الزراعية-بمحافظة-المنيا

وجه اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 3 حالات تعدِ بالبناء المخالف خارج الحيز العمراني بقرية دمشير، وإزالة حالة تعدي بالبناء المخالف بالمهد بقرية بني أحمد الغربية، كما تم إزالة شدة خرسانية بدون ترخيص بصفط الخمار، بالإضافة إلي إيقاف حالة تعدي زراعة بقرية 8 التابعة لقرية طوخ الخيل، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة فالمهد لـ 6 حالات تعدى بالبناء على املاك الدولة

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ملوي من إزالة فالمهد لـ 6 حالات تعدى بالبناء على املاك الدولة بقرية ير ابو حنس، بمجلس قروى دير البرشا ، كما تم ازالة وفك الشدة الخشبية لمبنى مخالف وازالة المبنى المخالف ، وتم ازالة المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين واحالتهم للنيابة العامة ، كما نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروى إبشادات إزالة فالمهد لـ 4 حالات تعدى بالبناء على أملاك الدولة بقرية قصر هور .

إزالة حالتي بناء مخالف محلات بدون ترخيص

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة من إزالة بالمهد لحالة تعدي بالبناء علي أرض زراعية، وتمت الإزالة الفورية، كما تم إزالة حالتي بناء مخالف محلات بدون ترخيص بحي شرق المدينة، بالإضافة إلي إزالة وفك شدة خشبية لدور سابع علوي بناء مخالف بحي بحري المدينة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار إزالة حالة تعدي بالبناء خارج الحيز العمراني بنطاق الوحدة المحلية لقرية شلقام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز مطاي من إيقاف حالة تعدى بالبناء بدون ترخيص بقرية المنشية التابعة لمجلس قروي منبال، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وفى مركز سمالوط، أزالت الوحدة المحلية حالة بناء أسوار فى المهد، وردم حالة أساسات بعزبة على باشا التابعة لمجلس قروي شوشة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.