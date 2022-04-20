/693206/مسلسل-سوتس-بالعربي-الحلقة-18-علي-قاسم-يهدد-سمعة-آسر-ياسين

شهدت الحلقة 18 من مسلسل سوتس بالعربي، تصاعد كبير في الأحداث، الأمر الذي شوق الجمهور المحب للمسلسل، لذا دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الحلقة الثامنة عشر وذلك خلال السطور القادمة

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 18

بدأت الحلقة 18 من مسلسل سوتس بالعربي، بوقوع المحامي زين ثابت -آسر ياسين- في مأزق، بسبب قضية قديمة كان يتولاها في مكتب فريدة -صبا مبارك- للمحاماة.

وترجع بداية هذه الأزمة إلى المحامى أمجد -علي قاسم- من جديد، بعدما ظهر في حلقة سابقة وانتصر زين عليه في إحدى القضايا، ولكنه عاد لينتقم من زين.

وقد أعاد المحامي أمجد دراسة أوراق إحدى القضايا التي كان يترافع فيها زين منذ 3 سنوات وكسبها، ووجد بها العديد من الثغرات تمكن من خلالها أن يعيد فتح القضية من جديد ليصبح وجها لوجه مع زين لمرة أخرى.

ليكتشف زين أن هناك العديد من التقارير تاخاصة بهذه القضية يثبت أنه دافع عن متورطين، ولكنه لم يره من قبل، لذلك فهو في رحلة للبحث عن طريقة للخروج من هذه الأزمة التي تهدد سمعته.

مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي

يُعرض مسلسل سوتس بالعربي على قناة CBC في تمام الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 2:05 صباحًا و8:45 صباحًا وعلى قناة CBC دراما الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 4:05 صباحًا و10:45 صباحًا.

كما يُعرض على قناة OSN يا هلا الساعة 10 مساءً وعلى قناة OSN الأولى الساعة 10 مساءً، فضلًا عن منصتي Watch It و OSN.

قصة مسلسل سوتس بالعربي

والمسلسل مأخوذ عن عمل درامي أمريكي بنفس الاسم، وتدور قصته في عالم المحاماة والقضايا، حول شاب ذكي وطموح يدعى مايك روس، الذي يتمتع بذاكرة تصويرية قوية، إلا أنه فشل في أن يستكمل دراسته الجامعية، لكن شاءت المصادفة أن ينجح ذلك الشاب، في كسب ثقة المحامي الشهير هارفي سبيكتر، الذي عينه مساعدًا له في شركة الكبيرة، التي يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التي قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك، واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.