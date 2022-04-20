/693204/صحة-المنيا-توقع-الكشف-الطبي-على-11-ألف-طفل-حديث-الولاده

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن توقيع الكشف الطبي على 11 ألف و723 طفلًا من الأطفال حديثي الولادة، خلال شهر مارس الماضي ، وذلك في إطار مبادرة السمعيات التي تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية التي أطلقها عبد الفتاح السيسي، حرصا على صحة الطفل المصري ، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

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أوضح الدكتور محمد نادي ، وكيل وزارة الصحة ، أن مبادرة السمعيات تهدف إلى توقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، حيث قامت وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مراكز المحافظة بتوقيع الكشف والفحص الطبي على 11 ألف و 723 طفلًا حديث الولادة خلال شهر مارس الماضي.

في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع

من جانبه أكد الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية و المنسق العام للمبادرات الرئاسية بالمحافظة أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل .