/693197/كسر-في-الترقوة-ويجز-يكشف-تطورات-حالته-الصحية

كشف مطرب الراب ويجز عن آخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه الى حادث سير ونقله إلى المستشفى خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك عبر حسابه على بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام عبر خاصية الاستورى.

دوت الخليج يرصد لكم آخر تطورات الحالة الصحية لـ ويجز وذلك خلال السطور القادمة

تطورات حالة ويجز الصحية

وعلق ويجز على صورة نشرها عبر خاصية الاستوري: “أصبت بكسر في الترقوة بذراعي الشمال أدعوا لي بالشفاء العاجل”.

ويجز يتعرض لحادث سير

ومن الجدير بالذكر، أن أعلن مطرب الراب ويجز عن تعرضه لحادث سير يوم الثلاثاء الماضي، وشارك متابعيه صورة من المستشفى، التي ظهر بها بذراع مكسور وكشف عن أنه تعرض لحادث أثناء قيادته للدراجة النارية الخاصة به، كما طمئن الجمهور القلق عليه بطريقتة المرحة المعتادة.

وطمأن ويجز جمهوره عبر خاصية ستور بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، عن طريق نشر صورة لها من على سرير المستشفى والذي ظهر فيها بطريقة ساخرة، وعلق: مش هقدر ابطل سواقة دراجات نارية أنا أسف لكل اللي بيحبوني.

ويجز في مسلسل Moon Knight

ومن الجدير بالذكر، أن أثير الجدل خلال الأيام السابقة بسبب ظهور أغنية “سالكة” لـ ويجز وشاكوش في تتر نهاية الحلقة 3 من مسلسل مارفل Moon Knight من إخراج المخرج العالمي محمد دياب، والموسيقى التصويرية لـ هشام نزيه.

وقد أُثير الجدل أيضًا خلال الفترة السابقة لحظة ظهور أغنية “الملوك” لـ أحمد سعد وعنبه في تتر نهاية الحلقة الأولى من المسلسل، كما شهد المسلسل العديد من المفاجىات منها ظهور الفنان الشاب أحمد داش.

كلمات أغنية سالكة

وكانت كلمات أغنية سالكة، كالآتي:

بمجهودنا مالقيناش حاجة واقعة

اشمر كمي اسمي و اسعى

انا بخ انا بخ انا بخ انا افعى

انا اخدها عالاول انا

جامدين ومفيش اللا احنا

حلوين ومفيش الاحلي

بندوسوا عن عن علي اخر نقلة

معلمة والباقي ع التختة

سالكة

بنسوق الدنيا عن عن

ولا لينا

مالكة

و مافيش ف طريقنا زن زن

ع السكة جولنا

و احنا اللي قولنا

عدوا الليلادي

خايفيين قولونا

حالاً دخولنا

بس ع الهادي

انا فراري عن عن عن

اسمعني يابني ده فن فن فن

انا اعدي تهدي و حالا وقتي

ده اخرك زن زن زن

مزيكا نخلقها مش امصرها

ولا افخمها ولا اكبرها

اكمن لعبي اوزان تقيلة

بوصلك اني هوصلك ة

قوالتي الصعب اجي مبسط

فنطظي وراثة اجي مبرشط

ومش مقلق ع الخميرة

تقولي بالشئ اجي مقسط

جامدين ومفيش اللا احنا

حلوين ومفيش الاحلي

بندوسوا عن عن علي اخر نقلة

معلمة والباقي ع التختة