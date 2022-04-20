/693223/التعليم-تأجيل-امتحانات-الثانوية-العامة-لمدة-أسبوعين

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة، ستعقد داخل المدارس قبل انطلاق امتحانات المواد الأساسية والتي تضاف للمجموع بيومين، وفقا لجدول الامتحانات، لافتا أن تم تأجيل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2022 لمدة أسبوعين، علي أن تبدأ 26 يونيو بدلا من 11 يونيو 2022 لتنتهى 21 يوليو من العام الجاري.

دوت الخليج جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، حضره الدكتور بحضور الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين والدكتور أحمد ضاهر. التعليم: تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2022 لمدة أسبوعين وأكد شوقي، علي عدم دخول الطلاب الامتحانات بالكتاب أو التابلت وذلك لتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

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