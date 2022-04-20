/693222/وزير-التعليم-امتحانات-الصفين-الأول-والثانى-الثانوى-ستكون-إلكترونيا-وورقيا

أعلن طارق شوقى أن جميع امتحانات المراحل الثلاثة للثانوية العامة سوف تكون بنظام الأسئلة الجديد الذى تم تنفيذه منذ عام 2018 وحتى الأن، مؤكدا على أن نظام الاسئلة الجديد هو محور التطوير فى جميع المراحل الثانوية ويتم فى الفترة الحالية تدريب طلاب الصفوف الاول والثانى الثانوى على نظام الأسئلة الجديد وعلى نظام الامتحانات الإلكترونية.

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وصرح أن امتحانات الترم الثانى لهذا العام للصف الأول والثانى الدراسى سوف تعقد فى لجان مؤمنة وبها كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة، موضحا ان الامتحانات سوف تكون عبارة عن مزيج من الأسئلة المقالية وأسئلة الاختيار من المتعدد من خلال المنصة الالكترونية.

نظام امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى

وأضاف أن 30% من وزن الامتحان سوف يكون على الجزء المقالى و70% على جزء الاختيار من المتعدد، موضحا أنه الجزء المقالى سوف يكون ورقيا، بينما سوف يمتحن الطلاب جزء الاختيار من المتعدد من خلال المنصة الالكترونية.

وشدد على الوزارة قامت بتغيير شكل الامتحان بناءا على شكوى الكثير من الطلاب حول عدم قدرتهم على استخدام القلم على التابلت، ولذلك قررت الوزارة أن يكون الجزء المقالى ورقيا وليس إلكترونيا، موضحا أنه إذا كان امتحان العربى ثلاث ساعات سوف تنقسم المدة إلى ساعة فى بداية الامتحان لكتابة الجزء المقالى على الورق ويتم تسليمها، ثم يقوموا الطلاب بأمتحان باقية الأسئلة على التابلت فى الساعتيين المتبقين.

لجان امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى

وأضاف أن لجان المدارس الرسمية والخاصة نوعين، موضحا أنه يوجد مدارس مجهزة تفنيا وتكنولوجيا وفى هذه الحالة سوف يمتحن طلاب هذه المدارس فى مدارسهم المجهزة فى فترة الصباحية، مضيفا أن طلاب المدارس الغير مجهزة تفنيا سوف يمتحنوا فى المدارس المجهزة فى فترة مسائية من أجل ضمان أن كافة الطلاب سوف يمتحنوا فى مدارس مجهزة