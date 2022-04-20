السفيرة نائلة جبر تُهدي مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية مجموعة من الإصدارات...

أهدت السفيرة نائلة جبر رئيس "اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر" السفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج مجموعة من إصدارات الأمانة الفنية للجنة للاستعانة بها في قنصلياتنا في الخارج، وكذا لتزويد الدبلوماسيين بكافة المعلومات الأساسية الخاصة بجريمتي الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وكيفية تقديم المساعدة للمواطنين المصريين في الخارج. وتشمل هذه الإصدارات على "الدليل الإرشادي لحماية العمالة المصرية بالخارج من الإتجار بالبشر"، و"قانون مكافحة الاتّجار بالبشر والآليات الوطنية والدولية ذات الصلة"، و"قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ولائحته التنفيذية".
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الخارجية المستمرة للتوعية بمخاطر الجريمتين، فضلًا عن العمل على نشر الوعي حول مواد القوانين التي تكفل حماية الضحايا، سواء داخل القطر المصري أو خارجه؛ علاوة على أن ذلك يأتي اتساقًا مع حرص اللجنة الوطنية على حماية المصريين بالخارج من الوقوع في براثن الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وتوفير الحماية اللازمة لهم من قبل البعثات المصرية في الخارج.
وتعدُّ قضيتا الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر أحد أبرز أولويات الدبلوماسية المصرية اتصالًا بحماية المصريين في الخارج من أبعادها المختلفة، ومن بينها العمل القسري، وحالات تهريب المهاجرين، والهجرة غير الشرعية.
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