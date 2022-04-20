محافظ الفيوم ورئيس جامعة الفيوم يفتتحان معرض ”دكان الفرحة” بجامعة الفيوم

افتتح د. أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ود. ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، معرض "دكان الفرحة" الذي يُنظمه صندوق تحيا مصر بالتعاون مع بنك الكساء المصري وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، برئاسة د. محمد سعيد أبوالغار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور د. محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. عرفة صبري، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، ود. محمد عماد نائب محافظ الفيوم، ود. محمد التوني معاون محافظ الفيوم، ود. عماد عبدالسلام المستشار الإعلامي لرئيس جامعة الفيوم، والسيد طارق سيف النصر، رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

ومن جانبه، أكد رئيس الجامعة على أهمية تنظيم مثل هذه المعارض، التي تُقدم خدمة مُميزة لطلاب الجامعة، موضحًا أن الجامعة لا تدخر جهدًا في مساعدة أبنائها ورعايتهم على كافة المُستويات.

وثمن رئيس الجامعة الجهود الكبيرة المبذولة من قبل القائمين على المعرض، لخروجه بأفضل شكل ممكن، ومؤكدًا على الجودة المتميزة للملابس المعروضة، مشيرًا إلى أن المبادرة تُعبر عن التكافل الاجتماعي، وتُسهم في رسم الفرحة على طلاب الجامعة.

وأشار د. محمد سعيد أبوالغار أن تنظيم المعرض يأتي في إطار حرص جامعة الفيوم على توفير سُبل الراحة لأبنائها، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيدًا بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، الذي يقدم العديد من الأعمال والمشروعات التنموية بمحافظات مصر المختلفة.

وأشار إلى أن المعرض يستهدف تقديم الملابس لعدد 3000 طالب وطالبة من أبناء الجامعة؛ حيث يوفر 9 آلاف قطعة ملابس، واكسسوارات متنوعة.