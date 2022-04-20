تنفيذ مبادرة” قرية بلا إدمان ”من خلال ندوات لمواجهة ظاهرة التدخين...

-خطة شاملة لتنفيذ المبادرة في 15 قرية مستهدفة لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر الادمان والمخدرات وخطوات جادة للعلاج من الادمان في سرية تامة علي الخط الساخن للصندوق (16023) وبالمجان..

تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الادمان وقائيا وعلاجيا وقانونيا من خلال تنفيذ سلسلة من الحملات التوعوية بهدف رفع الوعي بمخاطر ادمان وتعاطي وادمان المواد المخدرة بين كافة فئات المجتمع، وفي اطار تكليفات السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزاراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات..

ففي محافظة الدقهلية وتحت رعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وبتعاون المحافظة من خلال إدارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة مع صندوق علاج ومكافحه الادمان تستمر اعمال استكمال تنفيذ مبادرة "قرية بلا إدمان " وذلك من خلال تنظيم عدد من الندوات لمواجهة ظاهرة التدخين والتعاطي والإدمان بمشاركة فريق عمل الصندوق خلال شهري ابريل ومايو 2022 م وبالتعاون الكامل مع مديريات الخدمات وفي مقدمتها الشباب والرياضة والتربية والتعليم وكافة القطاعات الخدمية بالقري المستهدفة بهدف نشر الوعي بين كافة الفئات المجتمعية من خلال المدارس والوحدات الصحية والجمعيات الزراعية ومراكز الشباب والوحدات الاجتماعية والوحدات القروية ..

هذا وقد اوضحت د.هبه البيلي مدير ادارة شئون المرأة أن خطة التوعية لمبادرة " قرية بلا إدمان" يتم تنفيذها في 15 قرية لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر الادمان والمخدرات وكما يتم تنفيذ خطوات جادة للعلاج من الادمان في سرية تامة علي الخط الساخن للصندوق (16023) وبالمجان، واشارت ان القري المستهدفة هي قري طنبول الكبري وكفر الروك وشبراهور بمركز السنبلاوين، وقري ميت دمسيس وسنبخت بمركز أجا وقري طناح وكوم الدربي وسلامون وميت علي وبداوي بمركز المنصورة وقري بهوت ونشا وكفر الجنينة بمركز نبروه وقري المنيل والطويلة بمركز طلخا، وأضافت انه يتم من خلال الندوات تم تقديم حزمة من الأنشطة الوقائية وإلقاء المحاضرات للمتخصصين ومسئولى الصندوق وادارة شئون المرأة عن اثار التدخين والادمان على الصحه البدنيه والقدرة على ممارسه الحياة اليوميه وكذا الاسباب النفسيه والاجتماعيه التى تدفع الفرد للتدخين والاثارالمترتبه على ذلك بالاضافه الى تاهيل متدربين من ادارة شئون المرأة لدفع االمدخنين والمدمنين فى تحديد هدفهم الحياتى والسعى وراء تحقيقه وهذا بالاضافه الى رأى الدين فى التدخين والتعاطى واقناع المدخن والمتعاطى للاقلاع، كما يتم توزيع مطبوعات وبوسترات للتوعيه للمواطنين بمخاطر الادمان والتعاطى والتدخين على الشباب والاسرة والمجتمع٠

وقد أكد " مختار" على استمرار تلك المبادرات بجميع مراكز المحافظة مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق نتائجها المرجوة حرصا على صحة المواطنين بصفة عامة والشباب بصفة خاصة .