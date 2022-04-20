وزير الخارجية يلتقي المبعوثة الألمانية الخاصة لعمل المناخ الدولي

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم الموافق ٢٠ إبريل الجاري، المبعوثة الألمانية الخاصة لعمل المناخ الدولي جنيفر مورجان.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن تطلعه لمواصلة ألمانيا الاضطلاع بدور فاعل في مجال تعزيز عمل المناخ الدولي على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف خلال الفترة المقبلة، والتي من المقرر أن تشهد عدد من الاجتماعات والفعاليات الدولية رفيعة المستوى في إطار الإعداد للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي تستضيفها وتترأسها مصر في نوفمبر ٢٠٢٢.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أنه تم التأكيد كذلك خلال اللقاء على حرص الوزير شكري، بصفته الرئيس المعين للدورة المقبلة للمؤتمر، على التشاور مع كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي والاستماع لرؤاها حول موضوعات المناخ، وذلك بهدف تعزيز التعاون والثقة فيما بينها على نحو يسهم في خروج الدورة المقبلة للمؤتمر بنتائج تراعي أولويات مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي.