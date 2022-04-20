تتم الاختبارات مع ملاحظة: تعقد الامتحانات "الكترونيًا" لأسئلة الاختيار من متعدد و"ورقيا" للأسئلة المقالية تعقد الامتحانات بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة. تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية. على جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة. تلحق المدارس الغير مجهزة تكنولوجيا سواء (حكومية / خاصة) على المدارس المجهزة تكنولوجيا ويعقد بها امتحان فترة مسائية. مع تمنيات وزارة التربية والتعليم بالنجاح والتفوق لجميع الطلاب

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جدول اختبارات نهاية العام العام الدراسي ٢٠٢١ ٢٠٢٢ لطلاب الصف الثاني الثانوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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