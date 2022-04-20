عاجل- منع الاعتكاف فى المساجد.. بيان جديد من الأوقاف

جدة - نرمين السيد - قال رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف الدكتور هشام عبد العزيز، إن منع الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان الجارى، نتيجة لصعوبة تطبيق إجراءات التباعد بسبب استمرار جائحة "كورونا".





وذكر رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، فى بيان اليوم الأربعاء، أن القرار والرأى الشرعى تم اتخاذه بناء على الرأى الطبى المنضبط ومشاورة وزارة الصحة، حفاظا على الأرواح، وبناء على قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء، فهم أهل الاختصاص فى قرار تطبيق إجراءات التباعد، حيث لا تزال التعليمات الطبية تدعو إلى توخى الحذر وارتداء الكمامة. وأضاف: أنه "لا شك أن الاختلاط الذى يحدث فى الاعتكاف يصعب معه تطبيق إجراءات التباعد، مما يجعل الحفاظ على النفس الذى هو من صميم مقاصد الشرع ومن الكليات الست مقدما على أداء بعض النوافل، مع العلم أنه أمام الجميع سعة فى صلاة التهجد فى البيت، فأبواب الخير واسعة ومشرعة".

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