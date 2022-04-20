وزير الخارجية يلتقى المبعوثة الألمانية الخاصة لعمل المناخ الدولى

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن تطلعه لمواصلة ألمانيا الاضطلاع بدور فاعل فى مجال تعزيز عمل المناخ الدولى على الصعيدين الثنائى ومتعدد الأطراف خلال الفترة المقبلة، والتى من المقرر أن تشهد عدد من الاجتماعات والفعاليات الدولية رفيعة المستوى فى إطار الإعداد للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التى تستضيفها وتترأسها مصر فى نوفمبر 2022.
واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى أنه تم التأكيد كذلك خلال اللقاء على حرص الوزير شكرى، بصفته الرئيس المعين للدورة المقبلة للمؤتمر، على التشاور مع كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولى والاستماع لرؤاها حول موضوعات المناخ، وذلك بهدف تعزيز التعاون والثقة فيما بينها على نحو يسهم فى خروج الدورة المقبلة للمؤتمر بنتائج تراعى أولويات مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولى.
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