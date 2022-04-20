الداخلية توزع «كارت الخير» على الأسر الأكثر احتياجا فى 4 محافظات

جدة - نرمين السيد - وقام قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع "مؤسسة مصر الخير" بتوفير عدد من قسائم الشراء المعنونة باسم (كارت الخير) تتيح لحاملها صرف سلع غذائية مجانية من المجمعات الاستهلاكية وفقا لاحتياجه خلال شهر رمضان المبارك وذلك ضمن المبادرة.

كما تم إيفاد مجموعة من الضباط والضابطات من القطاع للقيام بتوزيع تلك الكروت على عدد من الأسر الأكثر احتياجاً بنطاق محافظات (الفيوم – الإسماعيلية – بنى سويف - السويس).

وقد لاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بشهر رمضان المعظم، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على جهودهم فى تفعيل أُطر التواصل مع كافة أطياف المجتمع.

يأتى ذلك فى إطار ثوابت إستراتيجية العمل بوزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعى الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع المصرى والتواصل الفعال بكافة المناسبات، بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.