الهجرة تعلن موعد تلقى أوراق الطلبة العائدين من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - تعلن وزارتا الهجرة والتعليم العالى، فتح الباب أمام تلقى طلبات الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا والذين لم يتمكنوا من تقديم أوراقهم لأداء اختبار تحديد المستوى فى نهاية مارس الماضى، نظرا لظروف استثنائية مروا بها، على أن يتم فتح باب تلقى الأوراق بداية من اليوم 20 وحتى 23 أبريل الجارى.





فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتسهيل على الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا إثر الأزمة، وفى إطار التنسيق المستمر بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن هؤلاء الطلاب وإيجاد حلول لمساعدة الراغبين منهم فى التحويل لاستكمال دراستهم فى الجامعات المصرية، نظرًا للظروف الاستثنائية التى تمر بها أوكرانيا حاليًا، وتنفيذًا للضوابط التى أعلنها مجلس الوزراء بإجراء اختبار مركزى لتحديد المستوى الدراسى الذى يلتحق به الطلاب فى تخصصات الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة والهندسة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إنه حرصا من الدولة المصرية على مستقبل عدد من الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا ولم يتمكنوا من تقديم أوراقهم لأداء اختبار تحديد المستوى فى نهاية مارس الماضى، نتيجة لظروف استثنائية مر بها هؤلاء الطلبة، فقد تقرر بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، فتح الباب لتلقى أوراقهم، تمهيدا للإعلان عن موعد أداء اختبارات تحديد المستوى لهذه الفئة.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة ستتلقى طلبات الالتحاق عن طريق الرابط التالى الخاص بالوزارة:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc0s1jpzzdjTq.../viewform

على أن يتضمن ضرورة وجود ملفات الطالب كاملة وتحميلها على الرابط لموافاة مجلس الجامعات الخاصة بشهادات ومستندات الطالب، وتؤكد الوزارة أنه فى حالة تقدم الطالب بأى بيانات غير صحيحة يعتبر تقدم الطالب لاغ نهائياً، مع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية.

وذلك على أن تكون الأوراق المطلوبة من الطالب تقديمها على النحو التالى:

1 - استيفاء البيانات الواردة بالاستمارة المرسلة (اسم الطالب – الكلية – الجامعة – السنة الدراسية المقيد بها الطالب – الرقم القومى – محل إقامة الطالب).

2 - صورة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3 - صورة بطاقة الرقم القومى.

4 - شهادة تحركات لصورة الدخول وصورة الخروج لجواز السفر يفيد دخول الطالب إلى دولة أوكرانيا قبل 24\2\2022

5- شهادة تحركات أو صورة الدخول والخروج التى تفيد الإقامة الفعلية للطالب بالدولة الحاصل منها على شهادة الثانوية العامة فى حالة الحصول عليها من خارج جمهورية مصر العربية.

6- صورة الإقامة الفعلية والقانونية بأوكرانيا.

7- إثبات قيد بالجامعة المقيد بها الطالب فى أوكرانيا على أن يكون مقيداً بالعام الجامعى الحالى 2021\2022.

8 - أن تكون الجامعة المقيد بها الطالب بالخارج معادلة للدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية (يُرجع فى هذا الشأن للمجلس الأعلى للجامعات).