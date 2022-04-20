ضمن خطة رصف الطرق.. مركز ملوى يجرى المعاينة النهائية لشارع 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، عن إجراء المعاينة النهائية للبدء فى أعمال رصف شارع 26 يوليو بشرق المحطة، وتنفذ الأعمال وحدة الرصف والإنشاءات وتحت إشراف مديرية الطرق بالمنيا، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021 – 2022، وتنفيذاً لتكليفات أسامة القاضى، محافظ المنيا، باستكمال خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية، بهدف تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وتيسير حركة المرورية.





من جانبه، أوضح أ.ح أحمد السايس رئيس المركز، أن أعمال الرصف بشارع 26 يوليو بشرق المحطة، ستبدأ من المزلقان حتى جسر طراد النيل بحى شرق مدينة ملوى، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من رصف عدد من شوارع مدينة ملوى، وهى شوارع، (المعهد الدينى، ش عباس العقاد بتفرعاته، ش مجمع الكنائس بتفرعاته)، بحى شـمال المدينة، والانتهاء من أعمال الرصف بشوارع (محمود خليفة بتفرعاته انتهاءً بالمصرف البحرى)، بحى غـرب المدينة. والانتهاء من أعمال الرصف بشوارع (الازهار، المطاحن، بورسعيد، شكرى)، بحى شـرق المدينة، والانتهاء من أعمال الرصف بشارع (المصرف القبلى أمام المساكن)، بحى جنوب المدينة، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

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