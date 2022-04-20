افتتاح معرض «دكان الفرحة» بجامعة الفيوم (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، ود. ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم، اليوم الأربعاء، معرض "دكان الفرحة" الذى ينظمه صندوق تحيا مصر بالتعاون مع بنك الكساء المصرى وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم.





جاء ذلك برئاسة د. محمد سعيد أبوالغار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور د. محمد فاروق الخبيرى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. عرفة صبرى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، ود. محمد عماد نائب محافظ الفيوم، ود. محمد التونى معاون محافظ الفيوم، ود. عماد عبدالسلام المستشار الإعلامى لرئيس جامعة الفيوم، والسيد طارق سيف النصر، رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.



وأكد رئيس جامعة الفيوم أهمية تنظيم مثل هذه المعارض، التى تقدم خدمة مميزة لطلاب الجامعة، موضحا أن الجامعة لا تدخر جهدا فى مساعدة أبنائها ورعايتهم على كافة المستويات.

وثمن رئيس الجامعة الجهود الكبيرة المبذولة من قبل القائمين على المعرض، لخروجه بأفضل شكل ممكن، ومؤكدا على الجودة المتميزة للملابس المعروضة، مشيرا إلى أن المبادرة تعبر عن التكافل الاجتماعى، وتسهم فى رسم الفرحة على طلاب الجامعة.



وأشار د. محمد سعيد أبوالغار أن تنظيم المعرض يأتى فى إطار حرص جامعة الفيوم على توفير سبل الراحة لأبنائها، فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيدا بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، الذى يقدم العديد من الأعمال والمشروعات التنموية بمحافظات مصر المختلفة.

ولفت إلى أن المعرض يستهدف تقديم الملابس لـ3000 طالب وطالبة من أبناء الجامعة، حيث يوفر 9 آلاف قطعة ملابس، واكسسوارات متنوعة.