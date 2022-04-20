/693200/تحرير-28-مخالفة-تموينية-وضبط-طن-سكر-مجهول-المصدر-بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بالمنيا ، من تحرير 28 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية.

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يأتي هذا تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا وضمن المرور على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية و الأسواق ، ولإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية ، من أجل رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الحملة شملت المخابز البلدية والأسواق

من جانبه، قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي إن الحملة شملت المخابز البلدية والأسواق ومحلات السلع الغذائية بأنواعها بنطاق مدينة ملوى.

ضبط نصف طن دقيق حر

حيث أسفرت عن ضبط طن سكر مجهول المصدر، وضبط نصف طن دقيق حر بدون فواتير رسمية ، فضلاً عن تحرير 28 مخالفة تموينية تنوعت بين " عدم إعطاء بون صرف ، نقص وزن ، عدم نظافة أدوات عجن ، إدارة منشأة بدون ترخيص ، عدم إعلان عن أسعار ، عدم وجود سجل تجاري ، كما تم تحرير المحاضر اللازمة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .