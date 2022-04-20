/693193/النائب-محمد-زين-الدين-يطالب-الحكومة-برفع-درجة-الاستعداد-في-مختلف-الخدمات-خلال-العيد

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، الحكومة برفع درجة الاستعداد في مختلف المرافق خلال فترة عيد الفطر المبارك، لمواجهة أي مشكلات أو أزمات قد يتعرض لها المواطنين خلال تلك الفترة.

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وأشار النائب في تصرحات صحفية له اليوم، إلى أن فترة الإجازات الرسمية دائما تشهد خمولا في تقديم الخدمات للمواطنين، بسبب حصول أغلب الموظفين والعاملين بتلك الجهات المقدمة للخدمات على إجازات، وهو الأمر الذى يتطلب إعادة تنظيم العمل في جميع جهات تقديم الخدمات حتى لا يتأثر المواطنون.

النائب محمد زين الدين يطالب الحكومة برفع درجة الاستعداد في مختلف الخدمات خلال العيد

وشدد زين الدين، على أهمية رفع درجة الاستعداد في المستشفيات على مستوى الجمهورية لاستقبال أي حالات طارئة، وكذلك رفع درجة الاستعداد في مختلف الجهات أو المرافق الخدمية مثل الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه والصرف الصحي، وذلك لسرعة التعامل مع أي مشكلات قد يتعرض لها المواطنين.

كما طالب عضو مجلس النواب، بأهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية على الأسواق، لمواجهة التلاعب في الأسعار من ناحية، أو عرض سلع غير صالحة للاستخدام من ناحية أخرى، لاسيما وأن فترة الأعياد تكون فيها نسبة الاستهلاك أكثر وهو ما يدفع بعض ضعاف النفوس لاستغلالها في تقديم منتجات رديئة، قد تؤثر على الصحة العامة للمواطنين.

وشدد محمد زين الدين، على الأجهزة المحلية في جميع المحافظات، لمتابعة حركة مواقف سيارات نقل المواطنين، لافتا إلى أنه مع زيادة الحركة في فترات الأعياد، يلجأ السائقين لزيادة تعريفة الركوب استغلالا للحاجة إلى السفر بأعداد كبيرة.