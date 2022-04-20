/693186/إنطلاق-المعسكر-الرابع-لريادة-الأعمال-بجامعة-سوهاج

ينطلق اليوم بنادى ريادة الأعمال بجامعة سوهاج "التايكو"، و بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، المسابقة والمعسكر الرابع والذي يقام تحت عنوان "كيفية بناء نموذج العمل للمشاريع "، والذي يستهدف المهتمين بريادة الأعمال وطلاب وخريجي الجامعة،و يستمر لمدة ٣ أيام على أن ينتهي يوم الجمعة القادم الموافق 22 أبريل.

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وصرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الحامعة، وقال أن المعسكر يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوليد الأفكار و الإبداع، موضحاً أنه يتم من خلال المعسكر تدريب وصقل مهارات ريادة الأعمال وتحديد المشكلات والتحديات المجتمعية وصولاً إلي الفرص والتحديات ونقاط القوة والضعف للمشاريع المبتكرة التي يقدمها الطلاب والخريجين.

يشارك بالمعسكر ٥٠ متدرب من الطلاب والخريجين

من جانبه أضاف الدكتور معتز حسن عطا مدير مكاتب التايكو ونادي ريادة الأعمال بالجامعة، أنه سوف يشارك بالمعسكر ٥٠ متدرب من الطلاب والخريجين وريادة الأعمال، مشيراً إلي أن المعسكر سوف يناقش العديد من المحاور، ومنها كيفية تصميم نموذج العمل للشركات الناشئة، و تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف للمشاريع، تحويل نقاط الضعف إلى نقاط قوة، بالإضافة إلى كيفية إختيار نوع المشروع.

الحضور بالمعسكر يكون عن طريق أون لاين علي برنامج zoom مجانا

وأشار معتز إلي أن الحضور بالمعسكر يكون عن طريق أون لاين علي برنامج zoom مجانا، وبشهادات معتمده، موضحاً أن المعسكر يشمل تقديم المتدربين للعروض النهائية لمقترحات الشركات الناشئة وذلك في اليوم الختامي، وأنه سيتم إحتضان الأفكار المناسبة في حاضنة إنطلاق التابعة لأكاديمية البحث العلمي، بالإضافة إلى أنه سيتم إختيار عدد من الأفكار الفائزة حيث يتم تقسيم الطلاب إلى عدد من الفرق ليشكلوا فريق عمل جماعية على أن يكون هناك جوائز مالية قيمة للأفكار الأفضل.

الجدير بالذكر أنه يحاضر بالمعسكر الدكتور معتز حسن عطا مدير مكاتب التايكو ونادي ريادة الأعمال بالجامعة. على من يرغب في تسجيل بياناته للحضور بالمعسكر عليه الدخول على الرابط التالي: https://us05web.zoom.us/j/85885831395?pwd=dW1RVlk5ZFVxSE82cHk3SXpGT3VoUT09