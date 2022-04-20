/693192/رئيس-الوزراء-يترأس-اجتماع-اللجنة-الرئيسية-لتقنين-أوضاع-الكنائس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس محمد هشام درويش، وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئول ملف تقنين الكنائس، ومسئولي الجهات المعنية.

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وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عقدته فى 4 يناير الماضى، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها.

الموافقة على تقنين أوضاع 239 كنيسة ومبنى تابعاً ليصل العدد الإجمالي إلى 2401 كنيسة ومبنى تابعاً تم تقنينها

وبناء عليه، فقد وافقت اللجنة في اجتماعها اليوم، على تقنين أوضاع 239 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2401 كنيسة ومبنى تابعاً.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء التهنئة للمصريين الأقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة قرب حلول عيد القيامة المجيد، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الحبيبة بالخير والبركات.