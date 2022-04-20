/693188/إعلان-تفاصيل-امتحانات-الثانوية-مؤتمر-وزير-التربية-والتعليم-اليوم

يتسأل العديد من طلاب الثانوية العامة عن تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2022، وتتلقى وزارة التربية والتعليم الكثير من التساؤلات عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى من قبل طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور حول تفاصيل وشكل اسئلة امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم

وكان وزير التربية والتعليم طارق شوقى، قد صرح أنه سوف يعقد مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء الموافق 20 أبريل فى تمام الساعة الثالثة عصرا ، ومن المقرر أن يحسم وزير التربية والتعليم خلال هذا المؤتمر الصحفى كافة الأمور المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة 2022 وسوف يعلن عن آليات عقد الامتحانات و تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

كما يعلن الوزير طارق شوقى، خلال هذا المؤتمر عن شكل امتحانات الثانوية العامة لهذا العام وهل سوف تكون الامتحان ورقية أم الكترونية، ومن المقررأن الوزير سوف يعلن ايضا عن شكل أسئلة و تصحيح الامتحانات لهذا العام، بالأضافة إلى الإعلان عن طريقة الامتحانات للصف الأول والثانى الثانوى ونظام امتحانات المصريين فى الخارج ومدارس الدمج.

وأعلن طارق شوقى أن هذا المؤتمر سوف يذاع عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك لوزارة التربية والتعليم، ويمكن مشاهدة هذا المؤتمر الصحفى من خلال الضغط على الرابط التالى: https://www.facebook.com/egypt.moe

وزير التربية والتعليم ينفى الشائعات حول تقديم موعد امتحانات الثانوية العامة 2022

وكانت قد انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية الكثير من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، حول استقالة وزير التربية والتعليم وحول تقديم موعد امتحانات الثاموية العامة، حيث تضمنت هذه الشائعات والأخبار المفبركة أن موعد امتحانات الثانوية العامة سوف تكون خلال الشهر المقبل.

وقام طارق شوقى، بنفى كل هذه الشائعات عبر حسابه الرسمى على موقع توتير، مؤكدا على أن هذه الشائعات ليس لها أى أساس من الصحة وأنه دائما يتم تداول الشائعات والأخبار المفبركة على مواقع التواصل الاجتماعى قبل أى حدث كبير خاص بالتربية والتعليم.

وكان الوزير قد أكد على أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 سوف يراعى فى المقام الأول مصلحة طلاب الثانوية العامة فى الثلاث شعبات سواء الأدبى أو علمى رياضة وعلمى علوم.