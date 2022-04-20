نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازة شم النسيم 2022 في مصر على مستوى قطاعي الدولة الحكومي والخاص في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد اجازة شم النسيم 2022 في مصر ، بين الحين والآخر ننظر في الصباح نلاحظ أن الشمس تقاتل الغيوم، وأصبح تظهر وجهها عن باقي الشهور المنصرمة، فأصبحنا نشعر بدفئها، وأصبحت ألوان الطبيعية أكثر جاذبية، كل تلك العلامات مؤشرات على قدوم شم النسيم الذي ينتظره الجميع للاحتفال به، وبالطبع كل عام يحصل فيه جميع العاملين بالدولة والهيئات الخاصة على إجازة رسمية، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال هذا المقال، حيث أننا سنتعرف على موعد اجازة شم النسيم 2022 في مصر.
موعد اجازة شم النسيم 2022
شهر إبريل 2022 من أكثر الشهور التي جاءت محملة بالإجازات الرسمية ففيه إجازة شم النسيم، عيد تحرير سيناء، وقفة عيد الفطر المبارك، وجرت العادة أن يتم ترحيل جميع الإجازات التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس.
ولكن في هذه الاجازة لن يستطيع مجلس الوزارة تحقيق ذلك الأمر، لأنه مرتبطًا بالأعياد الدينية.
لذا تم الإعلان أن يوم الاثنين الموافق 25 من شهر إبريل، هو إجازة عيد شم النسيم في مصر، وذلك على مستوى القطاعين.
ولكن للأسف سيوافق أيضًا في نفس يوم عيد تحرير سيناء 25 إبريل، وبذلك سيتم الحصول على يومًا إجازة واحدًا لكل من شم النسيم وتحرير سيناء معًا على أن تكون الاجازة مدفوعة الأجر لكل العاملين بالدولة والهيئات العامة، والقطاعات الخاصة.
اجازة شم النسيم 2022 في رمضان
- في ذلك العام يأتي شم النسيم مختلفًا تمامًا، حيث قد لا يستطيع البعض من الاستمتاع بالاحتفال به.
- وذلك لأنه سيوافق في شهر رمضان المبارك، وفي وقت يقضي الكثير من الأشخاص وقتًا لشراء مستلزمات العيد.
- حيث تأتي موعد اجازة شم النسيم 25 إبريل في 24 رمضان المبارك 1443هـ.
- وبذلك يمكن ترحيل الاحتفال بشم النسيم وتناول الأكلات الخاصة به في عيد الفطر المبارك.
- وميزة أخرى هذا العام تحدث وهي أن مصر جميعها ستصوم في أسبوع الاحتفال بعيد شم النسيم، بسبب صيام عيد القيامة المجيد.
- وبذلك ستشهد الفترة المقبلة قيام كلًا من المسلمين والمسيحيين بشراء كل ما يلزمهم للاحتفال بهذه الأعياد الدينية التي لها مكانة كبيرة في قلوب الجميع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد اجازة شم النسيم 2022 في مصر على مستوى قطاعي الدولة الحكومي والخاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.