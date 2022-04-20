نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازة شم النسيم 2022 في مصر على مستوى قطاعي الدولة الحكومي والخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اجازة شم النسيم 2022 في مصر ، بين الحين والآخر ننظر في الصباح نلاحظ أن الشمس تقاتل الغيوم، وأصبح تظهر وجهها عن باقي الشهور المنصرمة، فأصبحنا نشعر بدفئها، وأصبحت ألوان الطبيعية أكثر جاذبية، كل تلك العلامات مؤشرات على قدوم شم النسيم الذي ينتظره الجميع للاحتفال به، وبالطبع كل عام يحصل فيه جميع العاملين بالدولة والهيئات الخاصة على إجازة رسمية، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال هذا المقال، حيث أننا سنتعرف على موعد اجازة شم النسيم 2022 في مصر.

موعد اجازة شم النسيم 2022

شهر إبريل 2022 من أكثر الشهور التي جاءت محملة بالإجازات الرسمية ففيه إجازة شم النسيم، عيد تحرير سيناء، وقفة عيد الفطر المبارك، وجرت العادة أن يتم ترحيل جميع الإجازات التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس.

ولكن في هذه الاجازة لن يستطيع مجلس الوزارة تحقيق ذلك الأمر، لأنه مرتبطًا بالأعياد الدينية.

لذا تم الإعلان أن يوم الاثنين الموافق 25 من شهر إبريل، هو إجازة عيد شم النسيم في مصر، وذلك على مستوى القطاعين.

ولكن للأسف سيوافق أيضًا في نفس يوم عيد تحرير سيناء 25 إبريل، وبذلك سيتم الحصول على يومًا إجازة واحدًا لكل من شم النسيم وتحرير سيناء معًا على أن تكون الاجازة مدفوعة الأجر لكل العاملين بالدولة والهيئات العامة، والقطاعات الخاصة.

اجازة شم النسيم 2022 في رمضان