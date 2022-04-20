القوات المسلحة تنشر فيديو بعنوان .. أغنية ” سينا اقوى بينا ”

مع قرب الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء في 25 إبريل، بدأت القوات المسلحة المصرية في نشر و إذاعة بعض الفيديوهات والأغانى الوطنية الخاصة بالاحتفالية، وذلك بالتزامن مع عدة فعاليات تقيمها خلال الشهر الجارى.
ونشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع أغنية جديدة بعنوان " سينا أقوى بينا" من غناء الفنان محمد رشاد، وكلمات أحمد حسن راؤول وألحان مدين، وذلك في اطار احتفالات القوات المسلحة والدولة المصرية بذكرى تحرير سيناء.
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