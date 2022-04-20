جامعة بني سويف التكنولوجية تُنظم ندوة توعوية عن التحول الرقمي والشمول المالي

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. محمد شكر ندا القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، حول تنظيم الجامعة ندوة توعوية عن التحول الرقمي والشمول المالي.

وأشار التقرير إلى أن الجامعة نظمت الندوة تحت رعاية د. محمد شكر ندا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار تنفيذ تدريبات التحول الرقمي والشمول المالي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة رقمية"، وفى إطار الأنشطة التدريبية للطلاب، والتي تستهدف بناء القدرات ورفع الوعي الرقمي، وثقافة الشمول المالي.

تناولت الندوة التعريف بمبادرة "حياة كريمة رقمية" وأهدافها، والفئات المستهدفة، ومجالات التدريب الرقمي بالمبادرة، فضلاً عن استعراض مصطلح التحول الرقمي، وبرنامج تنمية المهارات الرقمية، بالإضافة إلى أهمية وفوائد التحول الرقمي في القطاعات المُختلفة، كما تم استعراض جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منظومة التحول الرقمي في مصر.

ومن جانبه، أكد د. محمد ندا أن التحول الرقمي أصبح اتجاهًا عصريًّا يتوافق مع طبيعة مُتغيرات العصر ومُتطلباته، وشرطًا لبناء المعرفة في المُجتمع، وأصبح عملية توظيف تلك المعارف هي الطريق الرئيسي لتحقيق التنمية.

وأشار رئيس الجامعة إلى ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة؛ لنكون أكثر إدراكًا ومرونة فى العمل والقدرة على التجديد والابتكار، وبهذه السمات يتم مُواكبة العصر ومُواءمة الاحتياجات المُتجددة بشكل أسرع.