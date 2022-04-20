10آلاف جلسة علاج طبيعي من خلال أحدث الأجهزة الخاصة بالعلاج الطبيعي بمستشفى...

كان لقسم العلاج الطبيعى بمستشفى الحياة بورفؤاد التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد دور فعال مع حالات إيجابى كورونا، حيث قدم القسم أكثر من 500 جلسة علاج طبيعي لحالات عزل إيجابى كورونا خلال خمسة أشهر منذ افتتاح الوحدة وحتى الآن

أكثر من 700 جلسة بقسم العناية والداخلى سلبي والحضانة

ويأتى الدور الأبرز فى تقديم ما يقرب من 10آلاف جلسة علاج طبيعي لترددات العيادة الخارجية من مرضى حي بورفؤاد وخارجها وذلك بأحدث الأجهزة الخاصة للعلاج الطبيعي.

حيث تنفرد الوحدة بالعديد من الأجهزة من أبرزها:-

جهاز (CPM knee) يستخدم فى علاج الحالات الآتية:-

1- ما بعد جراحة تغيير مفصل الركبة .

2- ما بعد جراحات الركبة

3- إصابات الملاعب.

▪️جهاز cpm shoulder and elbow ،ويستخدم فى علاج الحالات الاتية :-

1- بعد عمليات الكتف

2- بعد خلع الكتف

3- تيبس الكتف

جهاز Bio feed back ، ويستخدم هذا الجهاز في علاج الحالات الآتية:-

1-اضطراب الإتزان

2-التبول اللإرادى

3-ضعف عضلة الحوض

4- الشلل النصفى

5-العصب السابع

6- تأهيل الحالات التى أصيبت بقطع فى الرباط الصليبى الأمامي

بالإضافة إلى الأجهزة الهامة فى علاج كثير من الأمراض

جهاز التينس T.E.N.S، يستخدم فى علاج الحالات الاتية :-

1- ألم الرقبة

2- ألم أسفل الظهر

3- الم عرق النسا

4- ألم خشونة الركبة

5- ألم تيبس مفصل الكتف

جهاز الاشعة تحت الحمراء (infrared)، ويستخدم فى تحسين الدورة الدموية و تهيئة المكان التمرينات العلاجية ويستخدم فى علاج الحالات الآتية:-

1- الشلل النصفى

2- الشلل الرباعى

3- شلل الطرفين السفليين

4- خشونة الركبة

5- ألم الرقبة

5- ألم أسفل الظهر

6- تيبس مابعد الكسور

جهازالموجات فوق صوتية (sound aaultr)

يستخدم فى علاج الحالات الاتية :

1- الألم و الشد العضلى الرقبي

2- ألم الأعصاب

3- الالتصاقات بعد العمليات الجراحية والحروق

4- ألم الأعضاء المبتورة

5- إلتهابات الأربطة

6- الألم و الشد العضلي القطني

7- تيبس مفصل الكتف

8- غضروف الرقبة

9- غضروف اسفل الظهر

10- عرق النسا

11 - تيبس الأصابع

جهاز التنبيه العضلي، ويستخدم فى علاج الحالات الاتية:-

1-الشلل الوجهي

2-ضعف العضلات

3- التورم والارتشاح

4- عمليات الرباط الصليبي

5- عمليات غضروف الركبة

6- مابعد عمليات نقل الأوتار

7- ما بعد عمليات زرع العضلات

8- سقوط مشط القدم

9- الشلل النصفى

10- الشلل الرباعى

11- شلل الطرفين السفليين

12-إصابات الملاعب

13- الكسور

جهاز الموجات التصادمية، يستخدم فى علاج الحالات الاتية :-

1-الشوكة العظمية

2- التهاب انسجة القدم

3- الالتهاب المزمن بوتر اكيليس

4- التهاب اربطة الكتف المصاحبة

5- التهابات اربطة مفصل الفخذ

6- التهاب اوتار الكوع المزمن أو المصاحب بتكلسات

7- قصبة الساق

8- علاج نقاط الألم المزمنة فى العضلات

كل هذا بيتم علي يد فريق متخصص من أطباء العلاج الطبيعي بالمستشفي تم تأهيلهم وإعطائهم الدورات التدريبية اللازمة برئاسة :-

⭐د/ محمد عادل ريان (رئيس قسم العلاج الطبيعى بمستشفى الحياة بورفؤاد )

تحت إشراف :

د/ محمد طه (مدير مستشفي الحياة بورفؤاد)