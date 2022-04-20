جامعة بنى سويف التكنولوجية تنظم ندوة عن التحول الرقمى ضمن (حياة كريمة)

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من د. محمد شكر ندا القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، حول تنظيم الجامعة ندوة توعوية عن التحول الرقمى والشمول المالى.





وأشار التقرير إلى أن جامعة بنى سويف التكنولوجية نظمت الندوة تحت رعاية د. محمد شكر ندا رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك فى إطار تنفيذ تدريبات التحول الرقمى والشمول المالى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة رقمية"، وفى إطار الأنشطة التدريبية للطلاب، والتى تستهدف بناء القدرات ورفع الوعى الرقمى، وثقافة الشمول المالى.

تناولت الندوة التعريف بمبادرة "حياة كريمة رقمية" وأهدافها، والفئات المستهدفة، ومجالات التدريب الرقمى بالمبادرة، فضلا عن استعراض مصطلح التحول الرقمى، وبرنامج تنمية المهارات الرقمية، بالإضافة إلى أهمية وفوائد التحول الرقمى فى القطاعات المختلفة، كما تم استعراض جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى منظومة التحول الرقمى فى مصر.

ومن جانبه، أكد د. محمد ندا أن التحول الرقمى أصبح اتجاها عصريا يتوافق مع طبيعة متغيرات العصر ومتطلباته، وشرطا لبناء المعرفة فى المجتمع، وأصبح عملية توظيف تلك المعارف هى الطريق الرئيسى لتحقيق التنمية.

وأشار رئيس الجامعة إلى ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة؛ لنكون أكثر إدراكا ومرونة فى العمل والقدرة على التجديد والابتكار، وبهذه السمات يتم مواكبة العصر ومواءمة الاحتياجات المتجددة بشكل أسرع.