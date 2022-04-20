وأشار التقرير إلى أن جامعة بنى سويف التكنولوجية نظمت الندوة تحت رعاية د. محمد شكر ندا رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك فى إطار تنفيذ تدريبات التحول الرقمى والشمول المالى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة رقمية"، وفى إطار الأنشطة التدريبية للطلاب، والتى تستهدف بناء القدرات ورفع الوعى الرقمى، وثقافة الشمول المالى.
تناولت الندوة التعريف بمبادرة "حياة كريمة رقمية" وأهدافها، والفئات المستهدفة، ومجالات التدريب الرقمى بالمبادرة، فضلا عن استعراض مصطلح التحول الرقمى، وبرنامج تنمية المهارات الرقمية، بالإضافة إلى أهمية وفوائد التحول الرقمى فى القطاعات المختلفة، كما تم استعراض جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى منظومة التحول الرقمى فى مصر.
ومن جانبه، أكد د. محمد ندا أن التحول الرقمى أصبح اتجاها عصريا يتوافق مع طبيعة متغيرات العصر ومتطلباته، وشرطا لبناء المعرفة فى المجتمع، وأصبح عملية توظيف تلك المعارف هى الطريق الرئيسى لتحقيق التنمية.
وأشار رئيس الجامعة إلى ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة؛ لنكون أكثر إدراكا ومرونة فى العمل والقدرة على التجديد والابتكار، وبهذه السمات يتم مواكبة العصر ومواءمة الاحتياجات المتجددة بشكل أسرع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة بنى سويف التكنولوجية تنظم ندوة عن التحول الرقمى ضمن (حياة كريمة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.