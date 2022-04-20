محافظ الجيزة.. إجراءات جديدة لتوفير السلع بأسعار مخفضة (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد أحمد راشد محافظ الجيزة المنافذ الثابتة لبيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن التابعة لمديرية التموين والقوات المسلحة والكائنة بمنطقة الطوابق بحى الهرم، وذلك فى إطار المتابعات الميدانية لحالة الأسواق والسعى إلى زيادة السلع المعروضة لضمان استقرار أسعارها.





واطمئن المحافظ على توافر السلع والمنتجات بالمنافذ وجودة المعروضات، مشيرًا إلى أنه تم توفير 338 منفذًا ثابتًا و224 أخر متحركًا لتغطية كافة قطاعات المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومديريتى التموين والزراعة، استمراراً لمجهودات المحافظة لمحاربة الغلاء.

وأكد راشد، أن المنافذ تأتى فى إطار توسع المحافظة لإقامة عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، لافتا إلى أن المنافذ تعمل على مدار اليوم سواء قبل أو بعد الإفطار لتوفير كافة احتياجات المواطنين.

وحرص المحافظ على الاستماع لآراء المواطنين فى المنافذ والأسعار المطروحة، مؤكدا أن المحافظة تحرص على التوسع فى إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات، مناشدا المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لما تتيحه من معروضات ذات جودة عالية وبأسعار أقل من السعر السوقى.

رافق المحافظ خلال تفقد المنافذ اللواء علاء بدران السكرتير العام وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة وحسن موافى رئيس حى الهرم وطلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة وأسعد منادى مدير مديرية الزراعة وأشرف تامر رئيس حى الطالبية.