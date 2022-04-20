صحة الشيوخ: توجيهات الرئيس بحصر أعداد الغارمين تمهيدًا للإفراج.. يؤكد حرصه علي لم شمل الأسر المصرية

/693190/صحة-الشيوخ-توجيهات-الرئيس-بحصر-أعداد-الغارمين-تمهيدا-للإفراج-يؤكد-حرصه-علي-لم-شمل-الأسر-المصرية

أثنى الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة جديدة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك يؤكد على حرص الرئيس على لم شمل الأسر المصرية والحفاظ على ترابطها .

دوت الخليج

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مبادرة الرئيس السيسي مصر بلا غارمين، مبادرة إنسانية رائدة بكل المقاييس، أسعدت وستسعد آلاف الغارمين والغارمات والتخفيف عنهم، كما تعد انتصارا لحقوقهم المعيشية، مؤكدا على أن الرئيس السيسي يسعى دائمًا للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية المعيلة.

صحة الشيوخ تشيد بتوجيهات الرئيس بحصر أعداد الغارمين تمهيدًا للإفراج

وأضاف رئيس لجنة الصحة والسكان، على أن قرار الإفراج عن الغارمين والغارمات، فيه إدراك كبير لحجم المعاناة للأسرة المصرية وهو قرار يؤكد أن الرئيس أب لكل أسرة، حيث أنه يولي اهتمام بقضية الغارمات منذ توليه المسئولية وإطلاق مبادرة "مصر بلا غارمين وهي مبادرة تعكس مدى إحساسه بالمواطن المصري . ويشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أوصي للجنة الوطنية في صياغة رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغُرم، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "مصر بلا غارمين".

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك.

كما شدد على وضع قواعد وإجراءات لحوكمة التعامل مع موقف الغارمين من خلال التدخلات الاستباقية، فضلًا عن تدقيق الضوابط اللازمة لإقرار حالات الغارمين، وذلك خلال اجتماعه الأحد مع نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، والتى استعرضت الشرائح المستهدفة والتوزيع الجغرافى لهم، وقواعد البيانات المتكاملة للمديونين وقيم الدين المختلفة، وكذلك الحصر الذى قامت به اللجنة بشأن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الغُرم.