/693189/بالصور-الأهلي-يعلن-يجدد-عقد-أحمد-سعيد-لاعب-كرة-الطائرة-لمدة-4مواسم

أعلن النادي الأهلي، عن تجديد عقود أحمد سعيد لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي، لمدة 4 مواسم مقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما أوضح أن تجديد عقد أحمد سعيد يأتي في إطار توجيهات مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، بالحفاظ على العناصر الأساسية، للمنافسة على الفوز بكل البطولات.

نتيجة مباراة الأهلي والمصري

وباغت النادي المصري الفريق الأحمر بهدف لاعبه هيثم ليوني، في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، واستمرت سيطرة الفريق الأخضر على معظم أحداث اللقاء، حتى أهدر فريق المصري هدفًا مؤكدًا في الدقيقة 35، لولا تألق الشناوي، والذي حرم المصري من التقدم بالهدف الثاني.

في الشوط الثاني، أجرى المدير الفني للنادي الأهلي، بيتسو موسيماني تغييرات على تشكيل اللقاء، بدخول حسام حسن وجسين الشحات وأحمد عبد القادر، وخروج لويس ميكسوني، وكريم فؤاد وأيمن أشرف، وذلك في محاولة لتصحيح الأوضاع وتدارك النتيجة، لكن استمرت سيطرت النادي المصري أيضًا على مجريات المباراة، دون وجود أي هجمات حقيقة من لاعبي الأهلي على مرمى المصري، إلا في نهاية الشوط الثاني، والتي تعامل معها مدافعي الأخضر بجدية.

نتيجة مباراة الأهلي والرجاء

وحقق النادي الأهلي الفوزعلى الرجاء المغربي الجمعة الماضي، بنتيجة 2/1، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتقدم النادي الأهلي عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 13 عن طريق ركلة جزاء، والتي احتسبها حكم اللقاء بعد العودة إلى الفار، واستطاع حسين الشحات أن يضاعف النتيجة للأهلي في الدقيقة 23.

فيما استطاع محمد زريدة، تقليص الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضاع للشوط الأول.

واحتسب حكم مباراة الأهلي والرجاء المغربي ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني، وذلك بعد تصدي مروان هدهودي لاعب الرجاء للكرة ومنعه دخولها المرمى، ليقوم الحكم باحتساب ركلة جزاء وطرد لاعب الرجاء.

وفشل عمرو السولية في تسجيل ركلة الجزاء، بعد تألق حارس الرجاء أنيس الزنيتي وتصديه للكرة، كما فشل الأهلي في تسجيل جميع الفرص التي أتيحت له.

كما شهدت المباراة تألق اللاعب أحمد عبد القادر، الذي تلاعب بدفاعات الرجاء المغربي، وكاد يحرز هدفًا رائعًا لولا اصطدام الكرة بالمدافع وخروجها إلى ركلة ركنية.