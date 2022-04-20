/693187/خارجية-النواب-زيارة-مرتقبة-للبحر-الأحمر-للوقوف-على-أحوال-مكتب-التصديقات

عقد نواب لجنة الخارجية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم لمناقشة الدعوة الموجهة من محافظ البحر الأحمر للجنة لزيارة المحافظة للوقوف على آخر المستجدات فيما يخص مكتب التصديقات بالمحافظة.

دوت الخليج

وقررت اللجنة زيارة محافظة البحر الأحمر فى أسرع وقت للوقوف على المستجدات بشأن إنشاء مكتب تصديقات بالمحافظة لخدمة أهالي المحافظة.

خارجية النواب: زيارة مرتقبة للبحر الأحمر للوقوف على أحوال مكتب التصديقات

ومن المرتقب أن تعقد اليوم الأربعاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب 3 اجتماعات متتالية، الأول لمناقشة عرض الموازنة المقدمة من وزارة المالية عن وزارة (الخارجية) للعام المالي 2022/2023.

بينما الاجتماع الثاني لمناقشة عرض الموازنة المقدمة من وزارة المالية عن وزارة (الهجرة وشئون المصريين بالخارج) للعام المالي 2022/2023.

بينما الاجتماع الثالث لمناقشة الموازنة المقدمة من وزارة المالية عن وزارة (التعاون الدولي) للعام المالي 2022/2023.