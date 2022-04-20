/693183/إزالة-بناء-مخالف-ورفع-120-طن-مخلفات-بالواسطى-ببنى-سويف

تواصل الوحدات المحلية بالمدن والمجالس القروية جهودها الميدانية والانضباطية بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.

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يأت ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بضرورة التصدي لكافة أعمال البناء المخالفة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة

الإشارة إلى المتابعة الميدانية

وفي هذا السياق ورد تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، متضمنا الإشارة إلى المتابعة الميدانية والرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة والأوقاف والزراعة المقترحة لإنشاء مشروعات حياة كريمة في مرحلتها القادمة بقرية بني حدير، وذلك بحضور لجنة من الوحدة المحلية وممثلي الأوقاف والصحة والتعليم وأملاك الدولة وعدد من أهالي القرية.

التحفظ على مواد ومعدات البناء

فيما تم التحفظ على مواد ومعدات البناء، خلال تنفيذ قرار وقف وإزالة لحالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني لمدينة الواسطى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، بينما تواصل الوحدة جهودها اليومية في رفع مستوى النظافة والتجميل، حيث تم رفع 120طن قمامة من شوارع المدينة، ونقاط تجميع المخلفات بمنطقه المغاربة وزاوية المصلوب قرية جزيرة المساعدة والشوارع الرئيسية بقرية الميمون.