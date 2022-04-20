رئيس مدينة سمسطا ببني سويف يفاجئ تجار الأسوق بزيارة مُباغتة

/693180/رئيس-مدينة--سمسطا-ببني-سويف-يفاجئ-تجار-الأسوق-بزيارة-مباغتة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تنفيذ الخطة التي وجه بإعدادها والتنسيق المتكامل بين الأجهزة الرقابية والتنفيذية والوحدات المحلية، لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والوقوف على مدى صلاحية السلع، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.

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حيث شاركت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا برئاسة ناصر سيف النصر، في تنظيم حملة مكثفة، لضبط الأسواق ومواجهة محاولات احتكار السلع الأساسية، تم خلالها المرور المفاجئ على محلات بيع المواد الغذائية ومحلات العطارة بدائرة المركز.

عدم الإعلان عن الأسعار

وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدة محاضر تنوعت بين عدم توافر الاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، كما تم ضبط والتحفظ على أغذية مجهولة المصدر، والتي شملت 20 كجم عسل النحل، و4كجم عسل اسود، كما تم إعدام 10 لتر عصير مانجو، و2كجم تمور، و12 كجم طحينة منتهي الصلاحية، 25 علبة عصير 200جم، 15 كجم لانشون، 14 زجاجة زيت، 6 لتر زيت زيتون 3 زجاجات خل، فضلاً عن 3كجم عسل أسود فيما تم سحب عينات لإرسالها للمعامل التابعة لمديرية الصحة ببني سويف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده من مخالفات.

المشاركين في الحملة

شارك في الحملة كل من الأستاذ علي مصطفى نائب رئيس المدينة وأعضاء إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، ومسئولي البيئة بالوحدة المحلية ومفتشي التموين، والإدارة الصحية .