/693177/فوز-طلاب-علوم-جامعة-بنى-سويف-بالمرحلة-الأولى-لصندوق-رعاية-المبتكرين-بالتعليم-العالي

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، عن فوز فريق من طلاب كلية العلوم فى المرحلة الأولى من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي بتمويل قدره 40 ألف جنيه كمرحلة أولى، وانتقالهم إلى المرحلة الثانية بمشروع تحت عنوان "احتجاز الكربون بواسطة الطحالب الدقيقة المعدلة وراثيا لإنتاج الوقود الحيوي.

دوت الخليج وأوضح الدكتور منصور أن المشروع يهدف إلى استنباط سلالة طحالب قادرة على تثبيت ثاني أكسيد الكربون بكفاءة أعلى وذلك يؤدى إلى تخفيف الاحتباس الحراري عن طريق زراعة تلك الطحالب في المناطق شديدة التلوث الهوائي مما يؤدى إلى زيادة الكتلة الحيوية للطحالب والتي سيتم استعمالها في إنتاج الوقود الحيوي. المشاركة العلمية والفعالة ووجه الدكتور حماده محمد محمود عميد كلية العلوم الشكر للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على دعمه لشباب الباحثين وحثهم الدائم على المشاركة العلمية والفعالة في جميع المسابقات المحلية والعالمية وتوفير كافة الإمكانات والوسائل التي تساعدهم للمنافسة داخل الجامعة وخارجها.

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