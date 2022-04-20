/693174/فرج-عامر-خليكوا-فاكرين-أنا-أول-من-قال-أن-مباراة-السنغال-ومصر-سوف-تعاد

يترقب مسئولو اتحاد الكرة، غداً الخميس، قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، وذلك بسبب الشكوي المقدمة بإعادة مباراة منتخب مصر أمام السنغال.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق عبر حسابة الرسمي"فيس بوك:"خليكوا فاكرين أنا أول من قال أن مباراة السنغال ومصر سوف تعاد وفي قطر وبدون جمهور وبنسبة 99بأكد خهذا الخبر تاني”.

شروط إعادة المباراة

وأشار إلى أن قواعد الفيفا تنص على أنه يتم إعادة المباراة في ثلاث حالات فقط، وهي: 1. خطأ في تنفيذ القانون من جانب الحكم 2. اقتحام الملعب من جانب الجماهير 3. إصابة أي لاعب أو الحكم داخل الملعب نتيجة قذف أشياء من الجماهير

وتابع: القواعد السابق ذكرها لا تنطبق مطلقًا على أحداث مباراة مصر والسنغال، ولذلك من المستحيل أن يصدر قرار بإعادة المباراة، وإنما ستكون هناك عقوبات قاسية مادية إضافة إلى اللعب بدون جمهور لعدد من المباريات. وكانت مباراة مصر والسنغال، المؤهلة لنهائيات كأس العالم، قد انتهت بفوز الأخير بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعدما تعادلا في مجموع لقاء الذهاب والعودة بنتيجة هدف لكل منهما.

شكوى مصر

وعقب الأحداث التي شهدتها المباراة، تقدم الإتحاد المصري لكرة القدم مصر بشكوى مصر رصد خلالها مجموعة من الأسباب كمبرر لإعادة المباراة نتيجة الأحداث التي شهدتها المباراة، وجاءت كالتالي:

- تهشم زجاج حافلة المنتخب وأيضا حافلات الجماهير وإصابة البعض بجروح وهذا تم توثيقه بصور وفيديوهات، تؤكد أن الجماهير والبعثة المصرية لم تكن في مأمن من الخطر قبل وأثناء وبعد المباراة.

- التشويش على النشيد الوطني المصري بصافرات استهجان عدائية، الامر الذي لا يتفق مع الأعراف دبلوماسيًا وأخلاقيًا، حيث لم يحدث ذلك في تاريخ المنتخبات الإفريقية داخل القارة.

- رفع لافتات عنصرية ومسيئة ضد محمد صلاح ومحمد الشناوي وباقي لاعبي منتخب مصر، والتلويح بإشارات بذيئة في موقف تستهجنه الرياضة العاملية وتتخذ مواقف صارمة ضده.

- إرهاب الجماهير السنغالية للاعبي منتخب مصر أثناء الإحماء وأثناء المباراة بإلقاء المقذوفات على لاعبي المنتخب من حجارة وزجاجات مياة بلاستيكية وصلبةن وظهر ذلك بقوة في عمليات الغحماء حيث لم تفلح تدخلات لاعبي منتخب السنغال لتهدئة الجماهير فضلًا عن اللقطة الشهيرة لمحمد الشناوي وتعرضه لمقذوف أثناء تصديه لأحد الكرات.

- تاثُر حكم المباراة بالأجواء الصعبة وخوف الحكم من اتخاذ قرارات لصالح منتخب مصر، خاصة مع تعرض لاعبي منتخب مصر لعنف متعمد استوجب إشهار الكارت الاحمر في بعض الحالات.