/693170/رابطة-أبناء-قنا-تقيم-حفل-إفطار-بحضور-الأمين-العام-لحزب-مستقبل-وطن-وعدد-من-رموز-المحافظة

أقامت رابطة أبناء قنا والأقصر بالقاهرة برئاسة المستشار شبل همام، حفل افطارها السنوي، بنادي الصيد بالقاهرة، بحضور عدد من رموز وقيادات المحافظة، والهيئة البرلمانية للمحافظة ، ، علي رأسهم النائب أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب، وممثل الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب.

وأكد رشاد أن قنا من المحافظات التي تتميز بالترابط بين أبنائها منذ عقود طويلة، موضحا أن حفل الافطار تقليد سنوي قديم حرصت عليه كل الأجيال، ونتشرف أن نكون خادمين لوطننا في أي مكان.

دوت الخليج

رابطه ابناء قنا تقيم حفل إفطار بحضور النائب اشرف رشاد ورموز المحافظه

من جانبه اكد النائب طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس رابطة ابناء قنا, بأن الحفل هو عرف سنوى تحرص عليه الرابطه كل عام لجمع الرموز والقيادات من ابناء المحافظه في حفل إفطار رمضاني، وهدفه دعم الترابط والتلاحم بين ابناء المحافظه خلال الشهر الفضيل ، في وقت تتجلي فيه أعمال الخير، وصلة الأرحام وغيرها من المعاني الانسانيه والاجتماعيه ، التي جبل عليها أبناء الصعيد وابناء قنا علي وجه الخصوص.

وشدد رسلان الي ان حفل ابناء قنا فرصه وجه فيه الحضور رسالة الي فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأن أبناء الصعيد وابناء قنا خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنميه، وكذلك تجديد العهد بأننا أبناء القبائل في صعيد مصر خلف القيادة السياسية و خلف قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسله، لمواجهه التحديات التى تواجه الوطن.

وتابع رسلان بأن الدولة المصرية تحتاج إلي التكاتف والاصطفاف الوطني في هذا الظرف التاريخي، لبناء الجمهوريه الجديدة، بآفاق كبيره تحقق طفرة تنموية ، في مختلف المجالات، وان ابناء قنا في مقدمة الصفوف.

واضاف عضو مجلس الشيوخ، بأن الحفل تخلله فقرات فنيه وإنشاد ديني، للتذكير بفضائل الشهر الكريم، والاستمتاع الي الفرق الدينيه لإحياء السنن والتراث الديني والشعبي .