/693168/خالد-الشافعي-على-الاقتصادات-العالمية-التعامل-بمرونة-مع-أحداث-مثل-كورونا-والأزمة-الأوكرانية

قال الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن العالم لم يتعاف بعد من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، و بعد ذلك جاءت الحرب الروسية –الأوكرانية، وألقت علي العالم بأثارها السلبية على الاقتصاد العالمى والأمن الغذائى العالمى و ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأساسية على مستوى العالم أجمع.

تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية و الأزمات العالمية المتتالية على العالم أجمع

وشدد الدكتور خالد الشافعى، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج هذا الصباح المذاع على قناة اكسترا نيوز، أنه لابد على الاقتصادات العالمية أن تكون لديها القدرة على المرونة الكافية فى التعامل مع مثل هذه الأحدات والأزمات العالمية المتتالية، مؤكدا على أن دول العالم لا بد أن تكون لديها رؤية كاملة لتوفير احتياجات مواطنيها لسنوات قادمة أو البحث عن بدائل.

وأضاف أن العالم سوف يشهد المزيد من المتغيرات بسبب التغير المناخى وتأثيراته السلبية على قطاعات متعددة، خاصة قطاعات الزراعة والصناعة، قائلا: العالم يشهد حاليا متغييرات وأزمات عالمية سوف تؤثر سلبيا على الأوضاع ككل على مستوى العالم، ولذلك يجب على العالم أن يبحث عن حلول جدية وجذرية لكل المشكلات التى تواجه دول العالم.

ولفت إلى أنه يوجد العديد من دول العالم التى تراجعت معدلات نموها طبقا للتقرير الصادر مؤخرا من صندوق النقد الدولى نتيجة الأزمات العالمية المتتالية وأثارها على كثير من القطاعات مثل قطاع الزراعة والبترول والشحن والعديد من القطاعات الأخرى.

وتابع أن العالم أجمع سوف يشهد زيادة فى معدلات التضخم نتيجة الأزمة الروسية-الأوكرانية وأثارها السلبية على الاقتصاد العالمى، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعانى فى الفترة الحالية من معدل تضخم لم يحدث فى الولايات المتحدة من قبل.

الدكتور خالد الشافعى يشيد بصلابة الاقتصاد المصرى وتعامل الدولة المصرية مع الأزمات العالمية

وأشاد الدكتور خالد الشافعى بصلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على النمو والصمود أمام الأزمات العالمية، مشيرا إلى أن تقرير صندوق النقد الدولى توقع أن الدولة المصرية سوف تحقق معدل نمو بنسبة تصل إلى 5.9 % خلال العالم القادم فى ظل الأزمة الروسية-الأوكرانية ظل الأزمات والمتغييرات العالمية الأخرى .

وأشار خالد الشافعى إلى جهود ودعم القيادة السياسية المصرية لكافة قطاعات الدولة والقطاعات المؤثرة على الاقتصاد المصرى، مشيدا بجهود الدولة المصرية على كافة الأصعدة والمشروعات القومية والمبادرات التى أطلقتها الدولة فى الفترة الماضية مثل مبادرة حياة كريمة وما قامت بيه تلك المبادرة من إنجازات وتطوير لصالح المواطن المصرى ولصالح الصناعة المصرية.