جامعة الإسكندرية تواجه ظاهرة الانتحال العلمى من خلال تنظيم ورش عمل

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أشرف الغندور خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث المنعقد، إن الجامعة بدأت فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة الانتحال العلمى ومنع حدوثه وذلك لحماية الأمانة العلمية والنزاهة الأكاديمية فى المجتمع العلمى فى جامعة الإسكندرية، من خلال وضع القواعد والآليات اللازمة لمواجهتها، وتحديد العقوبات المناسبة لها.





واشار الغندور إلى أنه سوف يتم تنظيم سلسلة حملات توعية وورش عمل تشمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا لتعريغهم بمخاطر الوقوع فيه. كما وافق المجلس على اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية لتدريس الماجستير الإكلينيكى لتطبيقات الليزر فى طب الأسنان وجامعة برشلونة "كلية الطب والعلوم الصحية" إسبانيا، واتفاقية التعاون بين جامعة كونكتيت وجامعة الإسكندرية الأهلية، ومذكرة التفاهم بين معهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية وبين مدرسة كولو ادو بالولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية التعاون بين كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية وجامعة ستراسكلايد، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة جاكرتا بإندونيسيا، واتفاقية التعاون بين كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية وجامعة Paulista University (unip) & plus identity institute، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وأكاديمية تبليسى الطبية بجورجيا.

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