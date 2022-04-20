محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات

جدة - نرمين السيد - عقد عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا لمتابعة مستجدات العمل داخل عدد من إدارات أحياء المحافظة، وذلك بديوان عام المحافظة، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وعاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ويوسف الشاهد المستشار الفنى للمحافظة، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ومسئولى الإيرادات والتحصيل الإلكترونى بالأحياء.





ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف العمل فى الأحياء خلال الفترة المقبلة، خاصة تكثيف أعمال النظافة وإزالة الاشغالات، والارتقاء بالمناطق الخدمية لتقديم خدمات على درجة عالية من الكفاءة للمواطن، فضلا عن متابعة مستجدات العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها فى عدد من القطاعات. واستعرض المحافظ سير أعمال تحصيل المتأخرات المستحقة، ووجه أجهزة الأحياء بتكثيف الجهود والعمل المتواصل فى تحصيل المتأخرات المستحقة على الإيجارات والنظافة وتكثيف العمل فى الإدارات المختصة بهذا الشأن، للاستفادة من تلك الإيرادات فى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على المحافظة.

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