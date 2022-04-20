قضايا الدولة تهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

جدة - نرمين السيد - هنأ المستشار حسين مصطفى فتحى رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشارى الهيئة، البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد والأعياد القبطية،





ودعا رئيس قضايا الدولة المولى عز وجل أن يعيده على قداسته وجميع أقباط مصر فى الداخل والخارج بالخير والبركات. وأكد أعضاء المجلس وحدة الصف المصرى والترابط والمحبة التى تجمع المصريين مسلمين ومسيحيين حتى يوم الدين وكل عام وأنتم بخير ومصرنا الغالية بأمن وأمان واستقرار وازدهار فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة والمتحدث الرسمى باسمها.

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