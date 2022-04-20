السفير المصرى فى باكو يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية أذربيجان

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى لوزارة الخارجية، أنه تم تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث عدد من فرص التعاون، وبالأخص فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وفى قطاع البترول والطاقة والصناعات الدوائية، فضلاً عن التعاون فى مجال الانشاءات وتكنولوجيا المعلومات، كما تم التطرق كذلك إلى عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أحاط السفير المصرى الرئيس الأذربيجانى، بترتيبات الإعداد لاستضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

من جانبه، رحب الرئيس الأذربيجانى بالسفير المصرى الجديد، مُثمنًا العلاقات والروابط التاريخية التى تجمع بين مصر وأذربيجان وشعبيهما، ومتمنياً له التوفيق والنجاح فى مهام منصبه الجديد بما يصب ويدعم مصالح البلدين الصديقين.

كما تم الاتفاق خلال اللقاء على ضرورة مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة فى العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستثمار الزخم الناتج عن انعقاد الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة المصرية الاذربيجانية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، ومنتدى رجال الأعمال فى باكو فبراير الماضى.