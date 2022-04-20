«القصير» يترأس مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية ويبحث عدد من المشروعات

جدة - نرمين السيد - وخلال الاجتماع، تم استعراض أنشطة وإنجازات البرنامح والمحفظة الائتمانية له والتى بلغت حتى الآن حوالى 9.3 مليار جنية لإقراض أكثر من 22 ألف مشروع استفاد منها 366 ألف مستفيد فى الأنشطة الزراعية التى تمثل ذات أولوية للدولة المصرية سواء فى مجال الإنتاج الزراعى أو الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتطوير الرى الحقلى وكذلك مدخلات الإنتاج ومعاملات ما بعد الحصاد وأيضا استخدام الطاقة الشمسية فى النشاط الزراعى.

وناقش الاجتماع أيضا آلية الإقراض، حيث وجه وزير الزراعة بالتوسع فى دائرة المستفيدين وخاصة من المرأة والشباب فى وجه قبلى ومحافظات الصعيد والمناطق الفقيرة والأكثر احتياجا، كما وجه القائمين على البرنامج بدراسة تعديل نسبة الفائدة حتى تتواكب مع نظام الاقتراض والبرامج المنافسة والمبادرات الأخرى التى أطلقتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.

وأكد القصير أيضا على ضرورة دعم الأنشطة الزراعية ذات العائد الاقتصادى الكبير مع الاهتمام بالترويج للبرنامج خلال الفترة القادمة لجذب مستفيدين جدد وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المبالغ المخصصة لبرنامج التنمية الزراعية فى إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة تسهم فى توفير فرص عمل ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين والمتعاملين معه.

حضر الاجتماع الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى وأعضاء مجلس إدارة برنامج التنمية الزراعية وممثلى البنوك المشاركة فى البرنامج.