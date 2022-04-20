/693173/مياه-سوهاج-تعلن-عن-تنفيذ-55-من-محطة-الأحايوة-شرق

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ان الطاقة التصميمية للمحطة الجارى تنفيذها تبلغ ٩٠ لتر لكل ثانية بتكلفة تبلغ ٥٧.٧ مليون جنيه.

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واشار رمضان خليل رئيس قطاع المشروعات ان المحطة تخدم 44 الف نسمة بقريتى الاحايوة شرق والكولة باخميم وان المشروع يضم ماخذ ومبنى المرشحات وخزان ارضى وعنبر الطلمبات المرشحة وعنبر الشبة والكلور ومعمل المحطة وانه من المقرر الانتهاء من المشروع فى يونيه من العام الجارى.

تنفيذ نسبة 55% من محطة مياه الأحايوة

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج من تنفيذ نسبة 55% من محطة مياه الاحايوة شرق المدمجة بمركز اخميم والتى تاتى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

مياه الشرب بسوهاج

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من شراء مهمات سلامة وصحة مهنية بمبلغ 1.8 مليون جنيه وذلك بهدف تأمين بيئة العمل والحفاظ على حياة العاملين.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب بسوهاج إنه يتم تدريب جميع العاملين بجميع مواقع الشركة على كيفية الاستخدام الأمثل لتلك المهمات لمواجهة كافة المخاطر وأن الشركة تولي أهمية قصوى لتأمين العاملين.

وأشار اللواء احمد ابو حساب مستشار الشركة لشئون الرقابة والمتابعة والسلامة والصحة المهنية أنه تم شراء العديد من مهمات السلامة والصحة المهنية منها بدل تطهير ونظارات واقية وأوجه لحام وأجهزة كشف غازات وجوانتيات وأحذية سيفتى وكذلك شراء عدد 30 شنطة إصلاح كلور متعدد الأغراض خاص بمكافحة تسرب غاز الكلور وذلك للتعامل السريع مع أي تسرب لغاز الكلور.

كما أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أنه جاري أعمال التطهير الميكانيكي واليدوي لجميع شبكات صرف صحي مدينة سوهاج والتي تبلغ أطوالها 278.6 كيلو متر وذلك بعد تكرار بلاغات طفح الصرف الصحي بشارع حمدي النجار بمنطقة امتداد شارع الجمهورية وشارع خلف فهمي بمنطقة المخبز الآلي.