/693165/عبدالحفيظ-هناك-حالة-من-التركيز-الشديد-داخل-معسكر-الأهلي

يستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة أمام نظيره الرجاء المغربي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 12:00 مساءً، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الفريق جاهز لمباراة الرجاء المغربي التي تجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.

وتابع:"أن هناك حالة من التركيز الشديد داخل معسكر الفريق منذ الوصول إلى المغرب أمس الثلاثاء، وأن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني يعمل على تجهيز اللاعبين بدنيا وخططيا بالشكل المناسب للمباراة.

وحقق النادي الأهلي الفوزعلى الرجاء المغربي أمس الجمعة، بنتيجة 2/1، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتقدم النادي الأهلي عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 13 عن طريق ركلة جزاء، والتي احتسبها حكم اللقاء بعد العودة إلى الفار، واستطاع حسين الشحات أن يضاعف النتيجة للأهلي في الدقيقة 23.

فيما استطاع محمد زريدة، تقليص الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضاع للشوط الأول.

واحتسب حكم مباراة الأهلي والرجاء المغربي ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني، وذلك بعد تصدي مروان هدهودي لاعب الرجاء للكرة ومنعه دخولها المرمى، ليقوم الحكم باحتساب ركلة جزاء وطرد لاعب الرجاء.

وفشل عمرو السولية في تسجيل ركلة الجزاء، بعد تألق حارس الرجاء أنيس الزنيتي وتصديه للكرة، كما فشل الأهلي في تسجيل جميع الفرص التي أتيحت له.

كما شهدت المباراة تألق اللاعب أحمد عبد القادر، الذي تلاعب بدفاعات الرجاء المغربي، وكاد يحرز هدفًا رائعًا لولا اصطدام الكرة بالمدافع وخروجها إلى ركلة ركنية.