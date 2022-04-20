جامعة أسيوط: تعيين عميدين جديدين لكليتي التربية والتربية الرياضية

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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن صدور قرارات جمهورية بتعيين عميدين جديدين لكليتي التربية الرياضية والتربية.
دوت الخليج
كشف رئيس جامعة أسيوط عن صدور قرارات جمهورية بتعيين كل من الدكتور عماد سمير محمود على الأستاذ بقسم العلوم التربوية والنفسية والرياضية بكلية التربية الرياضية عميداً للكلية.
وكذلك تعيين الدكتور حسن محمد حويل خليفة الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية عميدةً للكلية وذلك لمدة 3 سنوات لكل منهما.
زيادة أعداد الوافدين
وفى سياق آخر، أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط حرص إدارة الجامعة على زيادة أعداد الوافدين الملتحقين للدراسة بها سواء فى المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا والقادمين من شتى الدول العربية والأفريقية الشقيقة وكذلك الدول الأجنبية، موضحاً أن ذلك يأتى استثماراً لإمكانيات الجامعة المتميز علمياً وبحثياً وخاصةً فى ظل ما تتمتع به من صروح رياضية واجتماعية وترفيهية هى الأكبر على مستوى الجامعات المصرية والتى تعمل جميعاً لخدمة أبنائها من الطلاب المصريين والوافدين، وكذلك لإثراء المناخ الثقافى بين الأفراد وإتاحة الفرصة للتعرف على تاريخ وحضارات الدول الأخرى ، مؤكدا على عمق اواصر الود والأخوة الذى يجمع بين الشعبين المصرى واليمنى.
ترحيب الجامعة بالطلاب اليمنيين
جاء ذلك خلال استقباله أمس للدكتور محمود أحمد المسيرى رئيس جامعة أبين وذلك بحضور الدكتور دويب حسين وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث، وخلال اللقاء أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على ترحيب الجامعة بأبنائها الطلاب اليمنيين والذين يُعدوا من أكبر جاليات الوافدين الدارسين بالجامعة.
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