/693163/يقودها-طفل-إصابة-سيدة-دهستها-سيارة-بالمنصورة
أصيبت سيدة باصابات خطيرة وكسر في الضلوع والفقرات والحوض ونزيف بالرئة بعدما تعرضت لدهس اسفل عجلات سيارة ملاكي أثناء سيرها بأحد شوارع مدينة المنصورة برفقة نجلتها.
تلقي مدير أمن الدقهلية اللواء سيد سلطان إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء إيهاب عطية ،يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من أهالي منطقة مدينة مبارك بالمنصورة بقيام سيارة ملاكي بدهس أحد السيدات بالشارع.
انتقل ضباط المباحث لمقر الواقعة
انتقل ضباط المباحث وسيارة الاسعاف الي مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام سيارة ملاكي ماركة هيونداي اكسنت فضي اللون تحمل لوحة أرقام " دس أ 6193 " قامت بدهس سيدة تدعى " سماح مصطفي محمود اسماعيل"، 42 عامًا ،موظفة، وذلك اثناء سيرها في الشارع برفقة نجلتها الصغيرة وتبين ان السيارة يقودها طالب يدعى "مازن. ع. ال" 17 عامًا، ولا يحمل رخصة قيادة.
ونقلت سيارة الإسعاف المصابين الي مستشفى الطوارئ الجامعي واكد أحد المصادر الطبية أنه من الكشف المبدئي على المصابة تبين تعرضها لكسر في الفقرات القطنية والحوض وكسر في الضلوع ، والفخد ونزيف في الرئة.
شهود العيان
وأوضح شهود الواقعة ان الشاب كان يسير بالسيارة في احد الشوارع الجانبية بمنطقة مدينة مبارك وبرفقته احد اصدقائه وكلب واصطدم باحد السيارات في اول الشارع وقام باستكمال السير حتى صدم السيدة من الخلف أثناء سيرها بالشارع برفقة نجلتها وقام بدهسها اسفل عجلات السيارة، وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك" فيديو يوضح تفاصيل الحادث تحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يقودها طفل.. إصابة سيدة دهستها سيارة بالمنصورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.