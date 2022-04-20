/693161/مايسة-عطوة-واصفة-قرار-السيسي-بشأن-الإفراج-عن-الغارمات-أب-لكل-المصريين-ويشعر-بآلامهم

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك، ومطالبته بإعداد رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغرم.

دوت الخليج

وأضافت مايسة عطوة: هذا القرار هو تأكيد حقيقى على احترام الرئيس السيسى للدستور والقانون، وصدر فى توقيت هام لاسيما الوضع الاقتصادي الحالي حتم على كافة الجهات المعنية العمل علي اتخاذ حلول جذرية لحماية الطبقات الأكثر فقرًا، مضيفة أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة قرارات اقتصادية من شأنها رفع العبئ عن المواطن المصري.

مايسة عطوة عن قرار السيسي بشأن الإفراج عن الغارمات: أب لكل المصريين ويشعر بآلامهم

ولفتت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إلى أن ذلك يترجم سياسات الرئيس السيسي منذ ولايته بالاهتمام بمحدودي الدخل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ويؤكد أن الفئات الأولى بالرعاية في صدارة اهتماماتهم.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلف وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد مديونيات جميع الغارمات من خلال صندوق دوت الخليج.

وكتب الرئيس السيسي، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: وجهت اليوم وزارة الداخلية باتخاذ اللازم للإفراج عن كل الغارمات من السجون المصرية بعد سداد مديونياتهن من صندوق “دوت الخليج”، كما أكدت ضرورة أن يقضين أول أيام عيد الفطر المبارك وسط أسرهن.