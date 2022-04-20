/693159/المشدد-10-سنوات-للمتهم-الرابع-في-قضية-خطف-طفل-الصالحية-بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية احد المتهمين (المتهم الرابع) في واقعة خطف طفل بمدينة الصالحية الجديدة بالسجن لمدة 10 سنوات على خلفية اتهامه هو و5 آخرين (سبق محاكمتهم).

دوت الخليج

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علی عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وحسام محمد المكاوى، وأمانة سر أحمد رمزى، ومحمد عبد الستار.

تفاصيل الواقعة

ترجع احداث الواقعة الي منذ 10 سنوات عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بورود من أسرة الطفل ويدعى"محمود.م.م"15 عاما طالب مقيم بنطاق مركز فاقو يتهمون فيه مجهولين بـ خطف نجلهم وطلب فدية مالية.

تحريات المباحث

وتبين من التحريات التى اجرتها المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة 6 اشخاص وذلك حال تواجده بالمحل الخاص بوالده لأجل حضور درس تحفيظ قرآن إذ هددوا الطفل المجني عليه بأسلحة آلية كانت بحوزتهم ووضع أحدهم سلاح أبيض (سكين) على رقبته وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه واقتادوه عنوة داخل السيارة التي يستقلونها وتواجهوا به لمحل إقامة المتهم الأول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وطلبوا فدية من والد الطفل.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: "ع ف م س"، وشهرته "أبو فرج" 38 سنة، فلاح، مقيم فى الإسماعيلية، و"م ع غ س" 44 سنة، سائق، مقيم فى الإسماعيلية، و"خ ف م س"، و"محمد ال س"، و"ج س ح"، و"س ال س س"، وأنهم قد خطفوا الطفل المجنى عليه بالإكراه، وذلك حال تواجده بالحانوت الخاص بوالده، لأجل حضور درس تحفيظ قرآن.

تم ضبطهم جميعا ماعدا المتهم الرابع (قبل ضبطه لاحقا) وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة امرت بحبسهم علي ذمة التحقيق ثم احالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق