اختيار نائبة"مستقبل وطن" سحر البزار من المنتدي الاقتصادي العالمي ضمن قادة العالم الشباب لعام 2022

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رئيس منتدي البرلمانيين الشباب الدولي...

اختارالمنتدي الاقتصادي العالمي World Economic Forum، النائبة الدكتورة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ورئيس منتدي البرلمانيبن الشباب الدولي، ضمن الآف المرشحين للانضمام لقائمة قادة العالم الشباب Young global leader لعام ٢٠٢٢.

دوت الخليج

اختيار النائبة سحر البزار من المنتدي الاقتصادي العالمي ضمن قادة العالم الشباب لعام 2022

جاء ذلك فى إطار بند الشخصيات العامة مع قادة حكوميين و برلمانيين تحت سن الـ ٤٠ من دول عدة، حيث تم اختيار ‎وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مكتب رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، و ‎الرئيس التنفيذي للاستراتيجية هيئة الفضاء السعودية، و‎المدعي العام للدولة البرازيل، إضافة إلي ‎وزير التنمية الرقمية لدولة منغوليا.

كما تم اختيار ‎المستشار الاقتصادي الرئاسي بمكتب رئيس ناميبيا، و ‎مبعوثة نائب رئيس جمهورية الدومينيكان، ووزير التحول الرقمي لدولة سلوفينيا، ‎ونائب رئيس الوزراء أوكرانيا،و ‎مفوضة صاحبة الجلالة التجارية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ، وإدارة التجارة الدولية ، سنغافورة و برلمانيين من الاتحاد الاوروبي و الكونجرس الامريكي.

وتجدر الإشارة إلى أن النائبة سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، فازت بمنصب رئيس منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، بعد انتخابات أُجريت عن بُعد، لمجلس المنتدى.

منتدى البرلمانيين الشباب

يذكر أن منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي يجتمع مرتين سنوياً، وتم تأسيسه بغرض تعزيز مشاركة الشباب في البرلمانات وضمان قيامهم بالدور الكامل في اعمال برلماناتهم، كما جاء ايضاً فى اطار الحرص على سماع صوت الشباب في عملية صنع القرار العالمية من خلال المشاركه الأكبر للبرلمانيين الشباب في اجتماعات المنتدى وفاعلياته، كما يحرص المنتدى على ضمان وجود رؤية ونظرة للشباب في جميع اعماله بما يقيم الجسور بين مختلف برلمانات العالم ومنظمات المجتمع الخارجي.

كما أن المنتدى يتم تمثيله في المؤتمر العالمي السنوي للبرلمانيين الشباب الذي يعتبرمنصة حيوية لتمكين القادة الشباب، والتي تركز على كيفية جذب المزيد من الشباب إلى العملية الديمقراطية الرسمية.