/693156/رئيس-مدينة-الأقصر-يتفقد-أعمال-تطوير-الممشى-السياحي

تفقد اللواء الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر أعمال تطوير الممشى السياحي، وذلك للوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير والموقف التنفيذي لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين والمواطنين.

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وشملت الجولة تفقد أعمال التطوير بالممشى ابتداءً من بنك الإسكندرية وحتى مبنى قاعة المؤتمرات الدولية للوقوف على معدلات التنفيذ وفقًا للجدول الزمني المحدد وإزالة أي معوقات قد تعوق أعمال التنفيذ.

المواقع المقترحة كساحات انتظار

كما قام رئيس مدينة الأقصر، بجولة ميدانية، برفقة رؤساء ونواب أحياء جنوب ووسط وشمال مدينة الأقصر، لتفقد بعض المواقع المقترح تحديدها كساحات لانتظار المركبات في شوارع المدينة والخاضعة لولاية المحافظة لمنع تكدس السيارات والحد من الفوضى ومنع استغلال المواطنين والقضاء على ظاهرة السايس العشوائي.

تحديد ضوابط انتظار المركبات

وأشار "الشرابي" إلى أنه جارِ دراسة المقترح لتحديد الضوابط والإشتراطات للقائمين على تنظيم إنتظار المركبات (السايس) مع ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية لمزاولة هذا النشاط ويتم أيضًا تحديد مقابل الإنتظار وفقًا لطبيعة الموقع الجغرافي، حيث تتمثل أهمية تنفيذ ذلك القانون أنه ينظم إنتظار المركبات وأحكام الرقابة عليها وتقنين أوضاعها لتعمل في إطار منظبط.

كما تفقد رئيس مدينة الأقصر، منطقة حي المطار، برفقة شعبان طايع رئيس الحي، لمتابعة سير أعمال حملات النظافة، مشددا على ضرورة تنظيم حملات النظافة والمتابعة المستمرة للحالة العامة بالشوارع، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

كما تم تفقد موقع الحملة الميكانيكية للمدينة ومعدات وسيارات النظافة بموقف الزناقطة للوقوف على حالتها الفنية، كما تم تفقد موقف الأقاليم وسوق الخضار بشرق السكة الحديد لمتابعة توافر احتياجات المواطنين من الخضراوات والفاكهة.